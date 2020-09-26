Суббота, 26 Сентября 2020 13:32

АрмИнфо. Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян подал в суд на министра здравоохранения РА Арсена Торосяна. Данная информация размещена на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Согласно направленному в Административный суд иску, Зограбян оспаривает приказ министра об обязательном ношении масок на улицах и в других общественных местах.

Напомним, что требование обязательного ношения масок вступило в силу в период режима чрезвычайного положения, и остается в силе при действующем с 11 сентября карантине. Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян неоднократно отмечал, что ношение масок является действенной мерой борьбы с распространением коронавируса, наряду с соблюдением социальной дистанции и гигиеной рук. За неношение маски предусмотрен административный штраф в размере 10 тыс. драмов.