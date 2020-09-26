Суббота, 26 Сентября 2020 12:25

АрмИнфо. Об обязательной военной службе больше предусмотренного срока не может быть и речи. Зимний призыв 2018 года был организован с 7 января по 14 февраля, и сейчас демобилизуются именно военнослужащие этого призыва. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Напомним, что ранее муссировалась информация о том, что Правительство представило проект решения об объявлении зимнего призыва на обязательную военную службу и демобилизации рядового состава, согласно которому призыв состоится с 1 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г. включительно, а демобилизация - с 7 января 2021 г. по 14 февраля 2021 г. В связи с этим озвучивались опасения, что при таком раскладе некоторые военнослужащие будут служить чуть более двух лет.