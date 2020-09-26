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 Суббота, 26 Сентября 2020 11:53
Карина Манукян

Посольство США в Армении призвало американских граждан не путешествовать в Арцах

Посольство США в Армении призвало американских граждан не путешествовать в Арцах

АрмИнфо. Посольство США в Армении призвало американских граждан не путешествовать в Арцах.

В заявлении, размещенном на официальном сайте посольства, в частности говорится: <Посольство США в Армении призывает граждан США сохранять бдительность и проявлять осторожность в связи с недавним обострением напряженности на участках армяно-азербайджанской границы. Посольство США в Армении призывает граждан США избегать поездок вблизи линии соприкосновения и границы, в том числе в районе к востоку от автомагистралей М4 и М16 к северу от Дилижанского национального парка и до границы с Грузией в Тавушской области. Не путешествуйте в Нагорно- Карабахский регион.

Посольство США призывает граждан США следить за местными новостями. Посольство будет продолжать следить за ситуацией в сфере безопасности и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости>.

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