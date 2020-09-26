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 Суббота, 26 Сентября 2020 09:53

Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца

Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца

АрмИнфо.Армянский олигарх, глава партии «Процветающая Армения» постановлением суда общей юрисдикции Еревана арестован сроком на два месяца. Решение суда было обнародовано накануне поздно вечером.

 

Тем самым суд удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, расследующей деятельность олигарха и обвиняющего его в уклонении от налогов в крупных размерах, покупке голосов избирателей и незаконном присвоении крупных земельных участков.

 

Защита Царукяна намерена опротестовать решение в Аппеляционном суде. Адвокат Царукяна Самвел Дилбандян заявил прессе, что в течение четырех месяцев ведения уголовного дела против его подзащитного последний никоим образом не препятствовал следствию. В таких случаях суд, как правило, ограничивается подпиской о невыезде.

 

Напомним, что ранее, ожидая подобного решения, защита Царукяна ходатайствовала об отводе судьи Мнацакана Матриросяна в связи с «наличием информации о вмешательстве некоторых должностных лиц», в чем было отказано.

 

Сам Царукян сделал политическое заявление о том, что не против своего ареста, если тем самым ситуация в стране улучшится. "Я не раз отмечал, что нужно исправить сложившуюся ситуацию, она ухудшается все больше, начиная с июля. Однако, с нынешним правительством перемены к лучшему невозможны, так как люди не владеют теми сферами, которыми они руководят. Если меня арестуют и ситуация изменится к лучшему, я не против", - заключил Царукян. Он накануне вечером, как сообщил его адвокат, догадываясь о вердикте, в суд не явился, а находился у здания СНБ в ожидании своего ареста.

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Левон
Уважаемый г-н Царукян, любой человек знает, что мир наш полон грехов, независимо от того, кто находится у власти, и как власть борется с несправедливостью. Но у каждого есть и возможность отмыться от грехов, как это случилось с библейским богатеем Захеем. Пусть Всевышний рассудит, насколько Вы чисты. А наше общество жаждет не мести, но справедливости, и исходит из этого, вкладывая доверие в свою власть. Защищайтесь, Ваше богатство Вы приобрели на добрые дела.

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