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 Пятница, 25 Сентября 2020 19:22
Маргарита Мкртчян

Армяне начнут учить иврит!  Состоялось открытие Центра еврейской культуры в Ереване

Армяне начнут учить иврит!  Состоялось открытие Центра еврейской культуры в Ереване

АрмИнфо. В армянском Государственном университете им. Брюсова отрылся Центр по изучению иврита и еврейской культуры. Центр дает возможность студентам университета изучать иврит и ознакомиться с культурой и историей Израиля.

 

На открытии выступили ректор университета  Карине Арутюнян, посол Армении в Израиле - Армен Смбатян, председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян, а также преподаватель древнееврейского языка - Эмма Авакян, а также почетный консул Армении в Израиле - Ашот Шахмурадян.

 

На выступлении А. Смбатян отметил, что не так давно в Израиле отрылось посольство Армении, что является историческим событием для обеих стран. «Мы ошибочно думаем, что о нас знают все, но это не так, поэтому мы должны работать над тем, чтобы представлять свою культуру в разных точках мира. С помощью дружбы двух сторон, мы можем достигнуть больших высот во многих областях, и этот Центр будет нашим дальнейшим шагом к этой цели». – добавил Армен Смбатян.

 

Посол так же поделился хорошими новостями, рассказав о планах Тель-авивского Университета, которая собирается открыть кафедру арменоведения.  Так же он поблагодарил всех и особенно Господина Шахмурадяна за участие в поддержке и в финансовой помощи в данной инициативе.

 

Председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян в свою очередь заметила, что отсутствие профессиональных переводчиков – специалистов по ивриту – создает массу трудностей и попросила студентов  очень серьезно отнестись к занятием. «Нам нужны переводчики, не говоря о том, что нам необходимы гиды со знанием иврита и ученные - языковеды. Я очень надеюсь, что связь Армении с Израилем будет укрепляться. К нам часто приходят люди с большим интересом к Израилю, и теперь этот Центр будет в помощь нам, а мы, в свою очередь, в помощь вам. У нас по воскресеньям тоже проходят уроки иврита, и если есть желающие дополнить свои знания, то мы всегда им будем рады! Ну а меня примут сюда на первый курс!» - добавила с улыбкой Варжапетян, обращаясь к ректору Университета.  

 

Отметим, что Центр открыт для всех, поэтому желающие смогут обратиться и записаться на курсы изучения иврита и  культуры Израиля.

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