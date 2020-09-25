Пятница, 25 Сентября 2020 18:44

АрмИнфо. Ерванд Хундкарян - единственный кандидат на должность председателя Конституционного суда, по итогам тайного голосования не набрал необходимого количества голосов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава аппарата КС Эдгар Казарян.

Отметим, что для избрания Хундкарян должен был получить от судей КС 5 голосов из 9-и возможных.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. Кандидатом от правительства стал кандидат юридических наук Эдгар Шатирян. На общем собрании судей кандидатом в судьи КС был избран председатель кассационного суда РА Ерванд Хундкарян. Артур Вагаршян, выдвинутый президентом, является доктором юридических наук, профессором. Все три кандидатуры были избраны 15 сентября в ходе заседания парламента подавляющим большинством голосов. Далее в КС должен быть избран новый председатель.