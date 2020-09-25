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 Пятница, 25 Сентября 2020 16:29
Алина Оганесян

Собранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянам

Собранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянам

АрмИнфо.В конце ноября этого состоится традиционный сбор средств, инициированный Всеармянским фондом <Айастан>, которые будут направлены на укрепление приграничных общин Армении и Арцаха.

Вырученные средства, как и ранее, будут использованы на осуществление программ по усилению здравоохранительной системы в приграничных районах, снабжению общин питьевой и орошаемой водой, стимулированию развития возобновляемой энергетики.

Вместе с тем, по словам главы Фонда Айкака Аршамяна, в этом году будет расширен компонент содействия малому и среднему бизнесу. Об этом он заявил журналистам в рамках мероприятия, приуроченного ребрендингу АРАРАТБАНКа. В частности, он сообщил, что согласно предварительным планам, если ранее в приграничных общинах оказывалось содействие МСБ в развитии тепличных хозяйств, то в этом году перечень направлений будет расширен. Кроме того, ожидается, что помощь будет оказана ливанским и сирийским армянам, которые хотят развивать бизнес в приграничных общинах Армении и Арцаха.  <Попробуем и им быть полезными>, - подчеркнул он.

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