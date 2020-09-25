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 Пятница, 25 Сентября 2020 16:19
Ани Мшецян

Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>

Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>

АрмИнфо.Депутат от фракции <Мой шаг> Гаяне Абраамян, которая сегодня заявила о своем намерении сложить мандат, пояснила причины своего ухода на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат, в частности отметила, что данное решение далось ей с трудом, но принципы для нее дороже. <Я понимала, что получая мандат, беру на себя огромную ответственность.  Но, я рассматривала мандат депутата как средство для решения проблем и осуществления объявленных нами масштабных реформ, в противном случае полномочия и статус станут самоцелью, что для меня неприемлемо>,- отметила Абраамян.

Она подчеркнула, что никогда не боялась ответственности, и, получая мандат, осознавала, что будут приниматься политические решения, с которыми ей будет сложно смириться.

<Однако, мы все, в ходе своей деятельности проводим красную линию, перейдя которую станет очевидно, что статус является целью, а не средством. Годами, как журналист, я боролась за установление справедливости и верховенства закона в нашей стране, и как депутат именно эти факторы являлись для меня приоритетными>,- заметила депутат.

Абраамян заявила, что в ходе 20 месяцев своей работы в качестве депутата парламента, она и другие депутаты прошли сложный и очень важный путь. По ее словам, в ходе своей деятельности она отстаивала права лишившихся имущества граждан с Северного проспекта, боролась за защиту прав женщин и детей, и за создание условий для решения проблем граждан страны.

<Как глава делегации Армении в Парламентской ассамблее "Евронест", и как глава группы дружбы Армения-Чехия, я делала все возможное для развития межпарламентских отношений со странами ЕС как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Я налаживала новые связи, представляя государственные интересы Армении и проблемы Арцаха по многочисленным дипломатическим каналам. В этой сфере я достигла успехов>,- отметила депутат.

В заключении Абраамян поблагодарила граждан страны за отданные ей голоса, и за доверие. Она отметила, что убеждена, что бархатная ненасильственная революция - одна из значительных страниц в истории Армении.

Отметим, что ранее двое депутатов от фракции <Мой шаг> Арсен Джулфалакян и Армен Памбухчян сложили свои полномочия. Олимпийский призер, борец, Джулфалакян заявил, что уходит из-за противоречий с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном, а Памбухчян сообщил, что намерен перейти на работу в исполнительную власть.

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