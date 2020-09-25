Arminfo.info




﻿
 Пятница, 25 Сентября 2020 15:35
Марианна Мкртчян

Армянские школьники блеснули на международной олимпиаде

Армянские школьники блеснули на международной олимпиаде

АрмИнфо.На 32-ой Международной олимпиаде по информатике школьники из Армении завоевали серебряные и бронзовые медали. Участники конкурса - ученик 11-го класса специальной физико-математической школы им. Шагиняна - Эмиль Костанян и воспитанник 12-го класса гимназии <Квант> - Самвел Андреасян.

Олимпиада проходила в он-лайн формате с 13-го по 23-е сентября. С командой работали преподаватели факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Армен Андреасян и магистр того же факультета Левон Мурадян.

Отметим, что олимпиада должна была состояться в Сингапуре в июле, однако из-за пандемии, было принято решение провести ее в он-лайн режиме. В олимпиаде приняли участие 343 школьника из 87 стран. В общем зачете медалей Армения поделила с Индией 23- е место. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценойБанк ВТБ (Армения) предлагает клиентам приобрести платежные кольца со сниженной ценой
Собранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянамСобранные в рамках всеармянского телемарафона средства будут направлены и на помощь ливанским и сирийским армянам
Алиев раскритиковал минских посредников и призвал ввести санкции против АрменииАлиев раскритиковал минских посредников и призвал ввести санкции против Армении
Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>Гаяне Абраамян прокомментировала свое решение сложить мандат: <Для меня самое главное оставаться в согласии со своими принципами>
Состоялось заседание Народного Совета ТуркменистанаСостоялось заседание Народного Совета Туркменистана
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Поиск по дням

2013 , 2014