Пятница, 25 Сентября 2020 15:35

АрмИнфо.На 32-ой Международной олимпиаде по информатике школьники из Армении завоевали серебряные и бронзовые медали. Участники конкурса - ученик 11-го класса специальной физико-математической школы им. Шагиняна - Эмиль Костанян и воспитанник 12-го класса гимназии <Квант> - Самвел Андреасян.

Олимпиада проходила в он-лайн формате с 13-го по 23-е сентября. С командой работали преподаватели факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Армен Андреасян и магистр того же факультета Левон Мурадян.

Отметим, что олимпиада должна была состояться в Сингапуре в июле, однако из-за пандемии, было принято решение провести ее в он-лайн режиме. В олимпиаде приняли участие 343 школьника из 87 стран. В общем зачете медалей Армения поделила с Индией 23- е место.