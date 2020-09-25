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 Пятница, 25 Сентября 2020 14:07
Ани Мшецян

Наира Зограбян заявила, что в ближайшее время против нее и депутата от ППА Геворка Петросяна могут возбудить уголовные дела

Наира Зограбян заявила, что в ближайшее время против нее и депутата от ППА Геворка Петросяна могут возбудить уголовные дела

АрмИнфо.Депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян в беседе с журналистами заявила, что подозревает о том, что в ее отношении в ближайшее время будет заведено уголовное дело.

Также Зограбян заявила, что возможно уголовное дело будет заведено также против другого депутата от ППА Геворка Петросяна. <После этого могут последовать наши аресты. Мои телефонные беседы уже долгое время прослушиваются, более того, из достоверных источников мне стало известно, что скоро будет опубликована запись, на которой я, якобы, оскорбляю граждан страны>,- отметила депутат.

Она подчеркнула, что по поручения премьер-министра Армении, полномочные структуры ищут людей, которые готовы дать показания против нее и Петросяна. По словам Зограбян их намерены обвинить в подкупе избирателей.

<Я никогда не пыталась подкупать избирателей, но от действующих властей можно ожидать чего угодно. Таким образом, власти пытаются заставить нас замолчать, но этого не будет. Я никого не боюсь, мне не страшен арест, и я не намерена идти у кого-то на поводу. Уже предупредила членов семьи о смонтированных видороликах и возможных заказных статьях>,- подчеркнула депутат.

Зограбян также добавила, что когда премьер-министр Никол Пашинян будучи оппозиционером критиковал власть, в его отношении не осуществлялись подобные противозаконные действия, и не было попыток влезть в его семью и личную жизнь. По словам депутата, у представителей новой власти нет никаких моральных ориентиров. 

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