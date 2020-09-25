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 Пятница, 25 Сентября 2020 12:38
Давид Степанян

Прогноз: Вслед за заявлениями Эрдогана могут последовать действия

Прогноз: Вслед за заявлениями Эрдогана могут последовать действия

АрмИнфо.Учитывая, что в последний период Реджеп Эрдоган отнюдь не ограничивается в своей внешней политике одними выступлениями, вслед за его заявлениями в адрес Армении вполне могут последовать и конкретные действия. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян.

В своем выступлении в ООН Эрдоган фактически потребовал от международного сообщества немедленного решения карабахской проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана. Он также обвинил Армению в препятствовании установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Аналогичные обвинения в адрес Армении Эрдоган озвучивает в период, последовавший за июльской агрессией Азербайджана в тавушском направлении границы с Арменией неоднократно.

"Нам необходимо делать из этих заявлений быстрые и серьезные выводы. Заявления Эрдогана последнего периода стали своеобразным индикатором будущих турецких шагов и образа действий. Налицо тенденция быстрой трансформации слов в дело. Мы видим все это на примере поведения Турции в Восточном Средиземноморье, в отношениях с Грецией и Кипром, в Сирии и Ливии. Вслед за заявлениями последовали конкретные провокационные шаги, вплоть до размещения войск", - подчеркнул он.

Одной из мишеней подобной агрессивной турецкой политики востоковед считает Южный Кавказ. А приоритетной мишенью Анкары на Южном Кавказе Армению. И в этом свете надо рассматривать поведение Эрдогана как индикатор весьма серьезных и опасных для Армении импульсов.

Ту же армянскую часть выступления турецкого президента с трибуны ООН эксперт рассматривает в контексте стремления придать требованиям Азербайджана турецкий вес, и, более того, демонстрирует вовлечения в антиармянское сотрудничество Анкары и Баку все новые и новые сферы.

Подобное поведение Турции в отношении Армении эксперт рассматривает сквозь призму последних изменений в турецкой политике в целом. Изменений лишь прибавивших ей агрессивности по всем направлениям. Суть данных изменений, по оценкам востоковеда, состоит в попытках проникновения Турции в самые различные конфликты посредством придания вокруг них атмосферы большей агрессивности с будущей перспективой извлечения определенных дивидендов.

"На примерах Сирии, Ливии, а теперь уже и Восточного Средиземноморья мы видим, что Турции удается достичь той или иной степени вовлечения в региональные конфликты именно благодаря подобной политики. В этом свете, армянский отклик на антиармянские заявления Эрдогана должен был последовать гораздо раньше и быть гораздо жестче.  Углубляющаяся кооперация усилий Анкары и Баку затрагивает не только Армению. Их агрессивные позиции идентичны практически по всем конфликтным ситуациям в регионе.  Все это содержит в себе большие угрозы, учитывая, что Турция видит решение любых конфликтов в рамках собственного деструктивного, геноцидального инструментария", - подытожил Мелконян.

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