Пятница, 25 Сентября 2020 12:10

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна рассматривает вопрос о избрании меры пресечения в отношении главы партии "Процветающая Армения", олигарха Гагика Царукяна.

Сам Царукян, прибыв к зданию суда, в беседе с журналистами заявил, что если от его ареста положение народа улучшится, то он не против своего ареста. Глава ППА в очередной раз отметил, что еще никогда социально-экономическая ситуация в стране не была настолько плачевной.

"Я не раз отмечал, что нужно исправить сложившуюся ситуацию, она ухудшается все больше, начиная с июля. Однако, с нынешним правительством перемены к лучшему невозможны, так как люди не владеют теми сферами, которыми они руководят. Если меня арестуют и ситуация изменится к лучшему, я не против", - заключил Царукян.

Отметим, что главе ППА Гагику Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и незаконном присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.