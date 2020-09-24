Четверг, 24 Сентября 2020 18:48

АрмИнфо. Реформ ходом которых я был бы доволен в Армении сегодня нет. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

<К примеру, за реформами в сфере юстиции, к великому сожалению, уже проявляется возвращение пыток в уголовно-исполнительные учреждения. Этого не наблюдалось давно, однако, сегодня пытки людей в наших УИУ вновь становятся действительностью. Любой реформе отведен свой период. И, на мой взгляд, период, отведенный на переходное правосудие, уже завершен. Все это должно было быть осуществлено непосредственно после революции", - заявил он.

Судебно-правовая реформа, согласно Марукяну, тотально провалилась. А предложенную "Просвещенной Арменией" идею веттинга премьер Пашинян сначала принял и поддержал, но потом от нее, почему-то, отказался. Более того, судьи по вине которых Армения выплачивает компенсации по решениям ЕСПЧ сегодня становятся членами КС и кандидатами в председатели КС, а не уходят в отставку, как того требовал премьер.

Исходя из подобного положения дел, политик характеризует власть как беспринципную и непоследовательную в реализации собственных замыслов и решений. Власть вполне последовательно уничтожающую все связанные с собой надежды общества. И ожидать от власти подобного содержания, подобного качества и подобного уровня профессионализма воскрешения судебно-правовой реформы, по оценкам Марукяна, не приходится.

При этом, по оценкам политика, в Армении, безусловно, есть профессиональные кадры, причем, не только в судебно-правовой, но и в иных, самых различных сферах. Однако, их привлечению к работе во благо общего дела мешает провозглашенное властью разделение на "черных" и "белых". Что вполне соответствует ее политике разделения. Меж тем, ограниченные ресурсы Армении просто диктуют необходимость обратного процесса - процесса консолидации.

При этом, Марукян никоим образом не рассматривает в качестве подобных профессионалов Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна, уже успевших продемонстрировать собственные способности в последние два десятилетия. По его оценкам, это люди из прошлого, меж тем, сегодня Армения нуждается в людях будущего. Именно этого требует сегодняшняя реальность.

"Я имею в виду множество профессионалов никогда не занимавших в Армении государственные должности и посты. Это люди из частного сектора, общественных организаций, медиасферы, академической сферы. Вот кого необходимо вовлекать в управление страной. Меж тем, власть Никола Пашиняна продолжает дело своих предшественников. То, что не успели доделать Кочарян и Саргсян. Для того чтобы убедиться в моей правоте просто посмотрите на республиканцев в блоке "Мой шаг" или на печально знаменитых кадров Сержа Саргсяна в пашиняновском правительстве", - подытожил Марукян.