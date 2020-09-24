Четверг, 24 Сентября 2020 17:48

АрмИнфо. В публичной библиотеке Нью-Йорка 19 октября пройдет прямая трансляция, посвященная пятилетию гуманитарной инициативы <Аврора>.

Поскольку инициатива нацелена на большую аудиторию, в течение последующих дней, он- лайн мероприятие будет транслироваться на русском, французском, испанском, немецком, а так же на армянском языке

На онлайн мероприятие будут приглашены известные на весь мир музыканты, виолончелист Йо-Йо Ма и джазовый саксофонист Уинтон Марсалис, которые исполнят оригинальную программу.

В ходе торжества будет вестись трансляция вручения различных премий и грантов, а так же другие развлекательные программы.

Юбилейные мероприятия под общим названием <Благодарность в действии>

пройдут так же в Лондоне, Москве, Ереване и других столицах мира.

Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде

армян 1915-1923 годов) инициатива продвигает глобальные проекты и

поддерживает людей, которые c риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Международная Гуманитарная инициатива

<Аврора> - филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Председатель <Авроры>, доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии <Аврора> 2017 года.

Гуманитарная инициатива <Аврора> представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и Благотворительный фонд Гуманитарная инициатива <Аврора> (Ереван, Армения).