Четверг, 24 Сентября 2020 17:41

АрмИнфо.24 сентября началось судебное заседание по делу гендиректора ООО <Мульти Груп Концерн> Седрака Арустамяна.

В ходе заседания со стороны прокурора было оглашено обвинительное заключение, однако сам Арустамян заявил, что не признает предъявленного обвинения. После суд перешел к рассмотрению доказательств и опросу свидетелей.

Напомним, что по даному делу Арустамяну было предъявлено обвинение по статье 315.1 УК РА (непрекращение самовольного захвата земельных участков, являющихся государственной или общинной собственностью, а также непрекращение строительства самовольных зданий, строений и не уничтожение незаконных строений). Уголовное дело касается строительства с нарушением законодательных норм гостиничного комплекса на столичной улице Абовяна.

Помимо данного дела, Арустамян, за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, привлечен в качестве обвиняемого по делу о злоупотребляниях в ходе строительства автотрассы Север-Юг. Гендиректор <Мульти Груп Концерна> обвиняется также в даче взятки бывшему суперминистру, главе минфина и госдоходов Гагику Хачатряну в размере $22.4 млн. за осуществление спонсорства руководимой им организации, в том числе со стороны налоговых и таможенных органов.