Четверг, 24 Сентября 2020 17:40

АрмИнфо. В Российском центре науки и культуры в Ереване состоялась встреча посла России в Армении Сергея Копыркина с руководителями филиалов и представительств российских высших учебных заведений в Армении.

Как сообщает перс-служба посольства РФ в РА, глава дипмиссии поздравил собравшихся с началом нового учебного года, отметил сохраняющийся высокий интерес к российскому образованию среди молодежи Армении.

Представители вузов поделились опытом работы со студентами во время санитарных ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, обсудили основные задачи, стоящие перед российским образованием на территории Республики Армения, наметили основные направления развития сотрудничества.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники посольства России в Армении и РЦНК в Ереване, директора Ереванских филиалов МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им.

К.И.Скрябина, Ереванского филиала Российской международной академии туризма и представительства Московского финансово-промышленного университета <Синергия>.