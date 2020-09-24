Четверг, 24 Сентября 2020 17:37

АрмИнфо. Армяно-российские учения не являются посылом кому-то. Об этом 24 сентября в беседе с журналистами на полигоне "Алагяз", после огневого этапа Стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" сказал командующий объединенной группировкой войск генерал- майор Тигран Парванян.

По его словам, эти учения являются реализацией плана военного сотрудничества между Арменией и Россией на текущий год, который был разработан еще в начале 2020 года с командованием Южного военного округа. Парванян также констатировал, что подобного рода учения Армения и Россия проводят в течение года как минимум 2-3 раза, однако из- за пандемии коронавируса нового типа пришлось внести некоторые корректировки в план взаимодействия.

Говоря в целом о проводимых в эти дни учениях, командующий группировкой констатировал, что к ним были привлечены различные подразделения 102-ой российской военной базы, ВС Армении а также пограничные войска.

"Сегодня завершился огневой этап учений, стартовавших 21 сентября, и который завершатся 26 сентября. Оценка учениям будет дана по итогам их завершения, а отличившиеся военнослужащие будут награждены поощрительными призами. Согласно сценарию, противник нарушил государственную границу, и перешел на нашу территорию. Благодаря координированному взаимодействию, противник отброшен на исходные позиции, и целостность госграницы восстановлена. Сегодняшний этап в целом я оцениваю удовлетворительно, конечно были и недочеты, но они не значительные, и поставленные перед войсками задачи были полностью выполнены", - сказал Парванян.

На уточнение было ли использовано какое-то новое вооружение в ходе этих учений, командующий объединенными войсками отметил, что новых видов вооружения не было задействовано, использовалось вооружение, которым оснащена армия, и которая прекрасно освоена и знакома военнослужащим. При этом он добавил, что были использованы новые элементы ведения боя, однако не стал вдаваться в детали о каких именно элементах идет речь.

Он также подчеркнул, что цель прошедших учений гармонизация взаимодействия сил под единым командованием, чтобы были выполнены задачи перед противником. "Взаимодействие наших войск я оцениваю высоко. Все силы действовали слажено и гармонично, поставленные цели выполнены", - резюмировал Парванян.

Отметим, что танковые экипажи и артиллерийские расчеты российской военной базы и Минобороны Армении в ходе розыгрыша боевых тактических действий в рамках Стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" выполнили огневые задачи. Артиллерийские подразделения двух стран огнем из боевых орудий самоходных гаубиц "Гвоздика" и буксируемых минометов "Сани" с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки нанесли поражение целям условного противника на дальности до 5 км с закрытых огневых позиций.

Экипажи танков в ходе практических розыгрышей применили боевой опыт современных вооруженных конфликтов, уничтожив бронетехнику условного противника с использованием тактических приемов "танковая карусель", "кочующий танк" и "танк разведчик".

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов. В учениях также были задействованы десантно-штурмовые Ми-8МТВ и ударные Ми-24П вертолеты, а также истребили МиГ-29.

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября т.г. под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ "Кавказ-2020" в Армении привлечено более 1,5 тыс. человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.