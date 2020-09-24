Четверг, 24 Сентября 2020 14:56

АрмИнфо.Местонахождением Микаела Минасяна занимаются правоохранительные органы. Об этом 24 сентября журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Эдвард Ованнисян.

По его словам, пару дней назад суд удовлетворил ходатайство следователей КГД об избрании в отношении Микаела Минасяна меры

пресечения в виде ареста. Одновременно, суд принял решение и по другому ходатайству - об аресте управляющего Микаела Минасяна - Леонида Аревшатяна. <КГД уже распространил информацию о судебном заседании, большего сказать ничего не могу, поскольку речь идет о тайне следствия>, - сказал глава Комитета. Экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента РА Сержа Саргсяна - Микаел Минасян будет арестован. Соответствующее ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Минасяна в виде ареста было удовлетворено судом общей юрисдикции Еревана. В отношении Микаела Минасяна возбуждено два уголовных дела. По первому уголовному делу Минасян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест. Точной информации касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье.

Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов. Второе уголовное дело в ССС возбуждено по факту превышения должностных полномочий, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.

Ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян заявила, что Минасян имел незаконные доли в компании <Спайка>, телекомпаниях <Шант> и <Армения>, торговом центре <Ереван мол>, Зангезурском медно- молибденовом комбинате, и ряде других компаний. По ее словам, большая часть его доли была в спешке продана после <бархатной революции>, причем, к примеру, долю в ЗММК, с явным злоупотреблением служебными полномочиями и через подставных акционеров, приобрел бывший директор СНБ Артур Ванецян. Геворкян указала также, что отцу Ванецяна принадлежит компания, ставшая крупным перевозчиком грузов ЗММК. По ее словам, Правительство располагает также сведениями, что Минасян имеет долю коррупционного происхождения в компании UCOM, и именно он де-юре является собственником части акций семьи бывшего главы КГД Гагика Хачатряна.