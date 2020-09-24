Четверг, 24 Сентября 2020 14:53

АрмИнфо. 26-го сентября в Галереи сестер Мариам и Ерануи Асламазян откроется магазин музейного типа. Этот инновационный проект связывает ремесленников со всех регионов и предлагает посетителям ощутить и даже приобрести предметы ручной работы.

Помимо этого в магазине представлена самая большая коллекция картин, рисунков и керамики сестер Асламазян - около 620 оригинальных работ.

Целью проекта является не только распространение идеи создания магазина музейного типа в стране, но и установление взаимовыгодного сотрудничества между музеями и армянскими мастерами.

Мастера, предоставляющие свои работы, являются бенефициарами культурно-туристической программы <Моя Армения>, которая представляет пять областей Армении (Вайоц Дзор, Сюник, Лори, Тавуш и Ширак).

Отметим, что на открытии музея-магазина могут присутствовать все желающие. Пройдет оно в городе Гюмри в субботу, в 11:00.