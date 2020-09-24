Четверг, 24 Сентября 2020 14:09

АрмИнфо.СНБ Армении раскрыла случаи хищения в особо крупных размерах со стороны сотрудников органов национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, старший сержант А.Т., являвшийся сотрудником СНБ Армении, обманул 6 граждан, заявляя, что может организовать им получение водительских прав за определенную мзду. Более того, он пообещал одному из граждан восстановить его водительские права, которые были отобраны у последнего за вождение в пьяном состоянии.

Таким образом, А.Т. получил от данных граждан сумму в размере

1.259.000 драмов, но не сумел выполнить обещанного. По факту возбуждено уголовное дело.