Четверг, 24 Сентября 2020 11:55

АрмИнфо. Визит главы МИД Армении в Египет, безусловно, имел региональное значение, в первую очередь, учитывая значимость Египта, как в арабском мире, так и на Ближнем Востоке и Северной Африке. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт центра "Орбели" по региональным вопросам Карен Веранян, комментируя состоявшийся 12-15 сентября визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Египет.

<Каир сегодня играет весьма важную роль в антитеррористической борьбе на региональном уровне и в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности. В частности, Египет серьезно вовлечен в процесс сдерживания и противодействия усилиям Турции по нарушению этой самой стабильности>, - подчеркнул он.

Отметив недавнее заявление египетского руководства о готовности к созданию антитурецкой коалиции, Веранян заметил, что Армении также не следует оставаться безучастной к событиям на Ближнем Востоке и приграничных с ним регионах. В первую очередь, с учетом их воздействия, в том числе, на безопасность Армении.

<Дело в том, что удачное сдерживание Турции на Ближнем Востоке существенно нивелирует и возможные угрозы со стороны Анкары и в направлении Южного Кавказа. В этом свете Армении необходимо выступать в регионе с позиций диктующего. И это касается не только нашего внешнеполитического вектора, но и оборонной стратегии Армении>, - убежден эксперт.

В целом, Веранян оценивает подобную максималистскую миссию Армении как полностью исходящую из принципа армянской внешней политики по обеспечению региональной стабильности и безопасности. В этом свете визит армянского министра в Каир выглядел достаточно знаменательно. Более того, является хорошей возможностью придать большую эффективность процессу реализации повестки, сформированной между Ереваном и Каиром.

Отметим, что политические аналитики АрмИнфо наблюдают за последние 2 года заметное усиление ближневосточного вектора армянской внешней политики в целом. И это на фоне уже давно зреющей необходимости качественного прорыва в отношениях с Египтом. В этом свете, египетский вояж армянского министра обещает стать важной вехой дальнейшего развития сотрудничества с одной из ключевых стран арабского мира.

Дальнейшее укрепление отношений с Египтом - крайне востребованная и назревшая идея для Армении опять-таки на фоне ближневосточной ситуации и ситуации в Восточном Средиземноморье. Египет сегодня последовательно формирует антитурецкий альянс в Восточном Средиземноморье, пытаясь вместе с Грецией и Кипром отбить у Турции аппетит на территориальные воды соседей. Весьма заметные турецкие аппетиты и на кавказском направлении, в частности, стремление Анкары повысить собственную роль в карабахском урегулировании, лишь придают союзу Армении с Египтом дополнительную актуальность и необходимость капитализации.