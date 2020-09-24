Четверг, 24 Сентября 2020 11:52

АрмИнфо.. В Армении наблюдается резкое обострение ситуации с COVID-19. Об этом 24 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, накануне зафиксировано 374 новых случаев заражения инфекцией из 3913 обследований. Это, по словам премьер-министра, обусловлено ростом передвижения и скоплением граждан. Тем не менее, позиция властей остается неизменной: необходимо жить параллельно с коронавирусом. И здесь многое зависит от личной ответственности каждого.

Kонечно, как заметил глава правительства, необходимо усилить административные меры воздействия, и в этом контексте достигнута договоренность о том, что инспекционные органы и полиция ужесточат контроль за поддержание правил поведения. Но, с другой стороны, продолжил Никол Пашинян, необходимо понять, что имеются красные линии, за которые нельзя переходить. Речь, в частности, идет о красных линиях, которые будут сигнализировать об исчерпании больничных возможностей. В последнем случае будут приняты другие решения. В июле были предприняты меры по значительному наращиваю этих возможностей.

В настоящее время большая часть медицинских учреждений вернулась к своей естественной деятельности, но в любой момент они готовы вернуться к активным шагам по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, министр здравоохранения РА Арсен Торосян сообщил, что по положению на текущий момент в стране имеется 1230 больничных коек и 130 коек в реабилитационных отделениях, 30% из которых пока остаются свободными. Из 20 медицинских учреждений в настоящее время лечением исключительно коронавирусом занимаются 5 клиник.

Еще три узкоспециализированных учреждений занимаются вопросам новорожденных и беременных . В случае обострения ситуации в течение 1-3 дней весь этот ресурс будет задействован. Речь идет о 2700-2800 обычных койках и 300 реабилитационных. Пик эпидемии пришелся на 6 июля, когда было зафиксировано максимальное количество подтвержденных случаев, минимум был отмечен 11 сентября. И именно с 11 сентября начинается рост количества заболеваемости. Причиной этому явлению, по словам министра, помимо роста передвижений, является более частое нарушение дисциплины. Одним из важнейших факторов рост количества передвижения является возобновление учебного процесса в школах и на рабочих местах, чего длительный период времени не было.

Премьер-министр РА констатировал, что практически у всех стран наблюдается аналогичная картина. Исключения могут составить страны, которые обладают ресурсами для создания вакцин. Развития в мире, и в частности, в Европе, показывают о новом, куда более мощном всплеске пандемии. Глава армянского правительства указал на то, что в целях нейтрализации экономических последствий коранавируса применяются различные программы содействия. С сегодняшнего дня начинает работать программа содействия транспортным компаниям сферы туризма.

Напомним, что по данным на 11:00 24 сентября, в Армении выявлено 374 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 240 пациентов. В общей сложности, в республике был подтвержден 48251 случай коронавируса, выздоровели 43266 человек, скончались 945. За последние сутки болезнь унесла жизнь 3-х пациентов в возрасте 61-го, 70-и и 85-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 3748 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 272295 тестов на коронавирус (из них 3913 - за последние сутки).