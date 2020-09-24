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 Четверг, 24 Сентября 2020 11:03
Карина Манукян

Сотрудники больницы Норк также будут награждены за вклад в борьбу с COVID-19

Сотрудники больницы Норк также будут награждены за вклад в борьбу с COVID-19

АрмИнфо.Сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний <Норк> также будут награждены за вклад в борьбу с COVID-19.

Как сообщил советник министра здравоохранения Армении Ашот Саркисян на своей странице в Facebook, приказом премьер- министра от 18 сентября ряд сотрудников <Норка>, наряду с сотрудниками других медучреждений и ведомств, награждены благодарственными грамотами за преданность и добросовестную работу, проявленную в деле профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее коллектив <Норка> направил открытое письмо президенту Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну в связи с тем, что <Норк>, несмотря на свою вовлеченность в борьбу с COVID- 19 с первых же дней эпидемии, не был удостоен премии <Герой нашего времени>.

Решением премьера, помимо <Норка>, благодарственными грамотами отмечены в частности ряд сотрудников МЦ <Сурб Григор Лусаворич>, ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии>, МЦ <Сурб Аствацамайр>, госпиталя Полиции РА, МЦ <Эребуни>, МЦ <Астхик>, ЗАО <Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии>, МЦ <Армения>, некоторых областных медцентров, ЗАО <Скорая помощь>, ГНКО <Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний>, ООО <Медлайн Клиник>, ЕГМУ, ГНКО <Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы>, ГНКО <Республиканский центр гуманитарной помощи>, ЗАО <Национальный институт здравоохранения>, а также Минздрава РА.

Добавим, что по данным на 23 сентября, в республике было подтверждено 47877 случаев коронавируса, выздоровели 43026 человек, скончались 942. 

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