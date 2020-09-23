Среда, 23 Сентября 2020 19:32

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Посла Китая в Армении Тяня Эрлуна, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, Пашинян поблагодарил посла за активное содействие в развитиу армяно- китайских отношений, отметив, что за время его пребывания в должности сотрудничество между двумя странами в различных направлениях было тесным и эффективным. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении и укреплении сотрудничества с Китаем.

В свою очередь Тянь Эрлун поблагодарил премьер-министра и правительство Армении за сотрудничество добавив, что китайская сторона заинтересована в расширении политических, экономических и гуманитарных связей с Арменией. По словам посла, в последние годы увеличился товарооборот между двумя странами, расширились гуманитарные связи. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы будет реализован большой потенциал двустороннего сотрудничества между Арменией и Китаем.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, касающиеся строительства дорог, развития инфраструктуры, туризма, здравоохранения, сотрудничества в сфере образования, реализации новых программ.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил китайскую сторону за то, что они подарили нашей стране 200 машин скорой помощи.