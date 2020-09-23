Среда, 23 Сентября 2020 19:19

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ориентироваться на официальную позицию России по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Так, 23 сентября в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос о повестке переговоров главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с парламентской делегацией из Азербайджана, а также оценки различных интерпретацией его слов в азербайджанских СМИ по части урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Захарова отметила, что не хотела бы комментировать корректность этих сообщений, призвав обратиться в источники, откуда они исходили.

<Что касается нагорно-карабахского конфликта, то хотела бы отметить, что сегодня в ходе встречи с азербайджанской стороной обсуждались ранее озвученные базовые принципы урегулирования карабахского конфликта, подразумевающие, в том числе вопросы статуса Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него. Нашу позицию вокруг этого вопроса вы хорошо знаете и большая просьба ориентироваться на нее, а не на различные трактовки, которые делаются не российской стороной>, - резюмировала Захарова.

Ранее, азербайджанскими СМИ была растиражирована информация о том, что якобы глава МИД России на встрече со спикером парламента Азербайджана заявил, что <высказывания премьер- министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта, и что российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы>.