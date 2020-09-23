Среда, 23 Сентября 2020 19:13

АрмИнфо. 25 сентября стартует фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения известного художника - Егише Тадевосяна.

Егише Тадевосян был русско-армянским художником, который родился в городе Эчмиадзин. В своем творчестве художник обращался к пуантилизму и экспрессионизму, и за свой уникальный вклад получил звание Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР, а ранее организовал и возглавил Союз художников Армении.

В рамках фестиваля в музее Мгера Абегяна состоится торжественная церемония в честь открытия выставочного зала Егише Тадевосяна. В выставочном зале будет действовать экспозиция, охватывающая около 50 живописных и графических работ. Помимо этого, в парке музея будет организован пленэр с участием воспитанников Эчмиадзинской художественной школы им. Егише Тадевосяна и Ереванского государственного художественного колледжа им.Терлемезяна.