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 Среда, 23 Сентября 2020 18:23

В Израиле усомнились в компаниях - участницах военной сделки с Азербайджаном

В Израиле усомнились в компаниях - участницах военной сделки с Азербайджаном

АрмИнфо – Turan.  Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (İAİ), крупнейший израильский производитель аэрокосмического и авиационного оборудования, перечислила 155 миллионов долларов двум компаниям Jet field Networks и Lark stone. Эти компании были связаны с масштабным отмыванием денег для правительства Азербайджана, согласно банковским отчетам в 2012-2014 годах. Об этом сообщает азербайджанское агентство Turan.

Причина выплат остается неясной, сообщает израильская газета «Хаарец» со ссылкой на отчет Центра СМИ и демократии имени Шомрима.

Эта история всплыла после утечки тысяч банковских документов, которые оказались в руках международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование показывает, что денежные переводы начались вскоре после того, как İAİ заключила с Азербайджаном одну из крупнейших в своей истории оружейных сделок на сумму 1,6 миллиарда долларов. По сообщениям израильских и международных СМИ, сделка включала продажу беспилотных летательных аппаратов и систем противоракетной обороны.

Эти платежи фигурируют в более чем десятке отчетов Deutsche Bank и представленных подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

В отчете подчеркивается, что лицо или компания, упомянутые в документе, совершили что-либо незаконное. Эти операции могли быть частью вполне законной деловой активности, но вызывали подозрения финансового учреждения.

В начале февраля 2012 года израильские и международные СМИ сообщили о подписании большого контракта между израильской компанией и правительством Азербайджана, детали которого остались в значительной степени закрытыми для общественности.

Израиль покупает нефть у Азербайджана, а азербайджанцы покупают оружие и сельскохозяйственную технику у Израиля. Израильское правительство придает Азербайджану большое стратегическое значение из-за его протяженной границы с Ираном. Нарушения прав человека, которые происходят в Азербайджане, не являются препятствием для установления связей, отмечает газета.

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