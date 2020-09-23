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 Среда, 23 Сентября 2020 17:03
Карина Манукян

Экономический университет сообщает о временном прекращении учебного процесса

Экономический университет сообщает о временном прекращении учебного процесса

АрмИнфо.. Страсти вокруг назначения Дианы Галоян на должность ректора Армянского государственного экономического университета продолжают накаляться.

Коллетив вуза выступил с заявлением, в котором в частности говорится: <17 июля текущего года, по итогам конкурса на должность ректора АГЭУ, Диана Галоян набрала 2/3 голосов членов Совета вуза. Согласно пункту 4 статьи 15 закона РА <О высшем и послевузовском специальном образовании>, правительство РА утверждает результаты выборов ректора, что, однако же, не было сделано по прошествии двух месяцев. 28 августа ученый совет АГЭУ обратился к премьер-министру РА, а также к министру образования, науки, культуры и спорта РА с просьбой разъяснить, почему законно избранный ректор до сих пор не назначен на должность. Накануне сотрудники и студенты университета провели шествие к Правительству РА для разъяснений по этому вопросу, однако до сих пор АГЭУ не получил никакого ответа.

Сообщаем, что решением подавляющего большинства коллектива АГЭУ, учебный процесс временно прекращается до назначения Дианы Галоян ректором в установленном законом порядке. Хорошо осознавая ответственность перед студентами и другими бенефициарами и извиняясь перед ними, сообщаем, что этот вынужденный шаг исходит также из интересов студентов, поскольку качество образования предполагает стабильность в долгосрочном разрезе. В то же время мы приглашаем министра образования и представителей Правительства РА в университет для ознакомления с позицией коллектива АГЭУ>.

Напомним, что ранее глава Высшей аттестационной комиссии Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата.  Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян. Стороны эти обвинения опровергли. Помимо этого, по итогам изучения административных жалоб Галоян, решениями Минобрнауки РА приказ главы ВАК от 09.07.2020 г. о возбуждении производства по части признания недействительным присвоение Галоян ученой степени доктора экономических наук был признан полностью неправомерным, а приказ от

17.07.2020 г. о признании недействительным присвоения Галоян данной ученой степени был аннулирован. После Гогян выступил с заявлением, что данное решение можно опротестовать в суде, или же обратиться напрямую к Правительству, поскольку оно, как было отмечено, является неправильным.  Глава ВАК также заметил, что лично к Галоян отрицательно не относится, и указал на то, что сама она по вопросу своей диссертации не имела никаких содержательных претензий.

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