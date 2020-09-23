Среда, 23 Сентября 2020 16:52

АрмИнфо. Группа граждан Армении, которые хотят уехать в Россию, со вчерашнего дня объявили бессрочную голодовку. Они находятся перед зданием правительства Армении.

Данные граждане уже больше месяца проводят акции протеста <Хочу в Россию>. Они заявляли, что приехали в Армению на время, но из-за пандемии коронавируса застряли в стране и не могут выехать. У некоторых граждан там осталась работа, у других семья. Граждане хотят, чтобы им дали возможность выехать в Россию.

Один из граждан, объявивших голодовку, сообщил, что двое протестующих

сегодня утром встретились с премьер-министром Армении Николом

Пашиняном. Премьер отметил, что границы между странами закрыты из-за

пандемии коронавируса, а не по чьей-то прихоти.

Также протестующие сообщили, что предложили премьеру начать решать данный вопрос постепенно. Участники акции сообщили, что до тех пор пока они не получат четкого ответа правительства, акции протеста продолжатся.