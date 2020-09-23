Среда, 23 Сентября 2020 14:26

АрмИнфо. 23 сентября близ здания Национального Собрания РА прошла немногочисленная акция протеста сторонников эксплуатации Амулсарского месторождения.

Собравшиеся, представившись жителями прилегающих в Амулсару общин, заявили о том, что некоторые депутаты поддерживают зеленых активистов с целью заработать политические дивиденты. В частности, были озвучены имена депутатов от <Просвещенной Армении> Ани Самсонян и Геворга Горгисяна, а также представляющей <Процветающую Армению> Наиры Зограбян. Их деятельность по защите Амулсара была расценена протестующими как попытка ловить рыбу в мутной воде, поскольку, по их словам, Амулсарское месторождение не несет в себе никаких экологических рисков. Участники акции подвергли также критике зеленых активистов и защитников Амулсара, которые, по их оценке, составляют меньшинство от выступающих за разработку рудника местных жителей.

Протестующие, представляющие инициативную группу <Амулсарское месторождение>, направили ряду парламентариев, поддерживающих зеленых активистов, письма с требованием поддерживать общины, а не беззакония. Свою позицию они обосновали тем, что компания Lydian Armenia создает новые рабочие места для местных жителей, в то время как защитники Амулсара препятствуют деятельности компании, в течение двух лет перекрывая дороги к руднику.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.

Напомним, что ранее на Амулсаре неоднократно накалялась ситуация, и имели место столкновения между активистами и охранными организациями Lydian Armenia. Летом в центре скандала оказалась предыдущая охранная организация Lydian Armenia - ООО <Специальная служба безопасности> - спровоцировавшая на Амулсаре столкновения после демонтажа вагонов-домиков активистов. Решением от 28 августа, на основе заключения Комиссии по лицензированию, действующей в Полиции РА, действие ее лицензии было приостановлено в связи с выявленными нарушениями. Между тем и новая охранная организация компании также оказалась в центре скандала, когда в ночь на 7-ое сентября ее сотрудники напали на защитников Амулсара и избили их. Между тем Lydian Armenia озвучила противоположную точку зрения касательно произошедшего, заявив, что нападение было совершено на ее охранную организацию группой лиц, которые ворвались на территорию Амулсара.