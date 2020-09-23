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 Среда, 23 Сентября 2020 11:07
Давид Степанян

Прогноз: Реформы и преобразования будут доведены до конца

Прогноз: Реформы и преобразования будут доведены до конца

АрмИнфо.  Учитывая отсутствие в выражаемых Гагиком Царукяном мыслях политического содержания, тем более, течения, ему – предпринимателю - следует вообще отказаться от какой-либо политической деятельности. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Напомним, что "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн" и "Отечество" проведут 8 октября на ереванской площади Свободы общегосударственный митинг. Согласно совместному заявлению трех партий, за прошедшие более чем два года общественные ожидания от новой власти не оправдались. И оценивая ситуацию в стране и считая необходимость формирования народной власти нового качества неизбежной, партии созывают общегосударственный митинг.

 “Наша сегодняшняя повестка предусматривает, чтобы политикой занимались политики, а бизнесом бизнесмены. С окончательным вводом запланированных изменений в действие, в виде соответствующего закона, в Армении сейчас или на будущих выборах сформируется совершенно иная реальность. Соответственно, на политическом поле будут действовать политические правила, а в бизнесе – бизнес правила. Это обеспечит гармоничное развитие обеих сфер”, - подчеркнул он.       
 

Попытки политической активности Царукяна и других Кочарян обуславливает их стремлением по возможности отстраниться от возбужденных в их отношении уголовных дел. По его оценкам, они прекрасно понимают, что в рамках закона о незаконном обогащении, в один прекрасный день следователь постучится и в их дверь. После чего задаст вопросы о происхождении их богатств в период обнищания страны и апрельской авантюры.  

 Парламентарий убежден в способности премьер-министра Никола Пашиняна довести до конца начатые преобразования при помощи наделившего его по итогам революции мандатом народа. Именно народ, по его мнению, поможет сохранить Пашиняну данный мандат. При этом, он отметил и наличие иных весьма опасных для безопасности страны способов лишить власть мандата народного доверия. Напомнив о теракте 27 октября, Кочарян подчеркнул, что внутренняя стабильность должна являться для армянского народа приоритетом.   

 Согласно Кочаряну, уголовные дела с Царукяном в главной роли имеют множество ответвлений. Последние начинаются с автотрассы “Север-Юг” и продолжаются совершенно в ином месте, включая невыполнение связанных с госбюджетом обязательств.  Парламентарий, в этом свете, особо отметил роль экс-суперминистра Гагика Хачатряна в обнищании Армении с целью собственного обогащения.    

 “На этом фоне, было бы очень хорошо, если бы оппозиция в свою очередь подверглась смене поколений. Для всех, включая власть, которая обрела бы дышащую ей в затылок оппозицию. Подобная обновленная оппозиция предъявила бы власти не фальсифицированную, а новую более обширную и содержательную повестку, понуждая избранную власть к формированию повестки соответствующего уровня. Нам нужен оппозиционный партнер, способный дышать нам в затылок и тем самым поддерживать качество власти. К сожалению, подобных сил сегодня я не вижу”, - подытожил Кочарян. 

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