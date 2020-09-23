Среда, 23 Сентября 2020 10:52

АрмИнфо. Руководитель аппарата вице-премьера Мгера Григоряна Седрак Барсегян и заместитель помощника госсекретаря США Мэтт Мюррей провели заседание по многоотраслевому сотрудничеству в рамках онлайн- консультаций армяно-американского стратегического диалога.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе заседания затрагивались вопросы армяно-американского сотрудничества в области экономики, энергетики, высоких технологий и перспективах их развития.

Барсегян представил американской стороне приоритеты правительства Армении, коснувшись отраслевой стратегий на 2020-2050 годы, а также важности и приоритетов стратегии трансформации Армении. Он также поблагодарил США за расширение помощи Армении в этот непростой период, которая была направлена не только на преодоление последствий коронавируса в сфере здравоохранения, но и на нейтрализацию воздействия на другие отрасли.

В свою очередь Мюррей представил армяно-американские двусторонние торгово- экономические отношения, коснулся вопросов стимулирования роли женщин в Армении.

В ходе встречи заместитель помощника директора USAID Александр Соколовский представил программы, реализуемые Агентством в Армении, и обсудил с представителями армянского правительства возможности расширения сотрудничества.

В заключение стороны указали на важность проведения консультаций в подобном формате, констатировав их эффективность с точки зрения развития двусторонних отношений.