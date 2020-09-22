Arminfo.info




﻿
 Вторник, 22 Сентября 2020 17:58
Ани Мшецян

Гор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы

Гор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы

АрмИнфо.  Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы, заявил на своей страничке в Facebook советник генпрокурора Гор Абраамян, реагируя на беспокойство депутата от фракции <Процветающая Армения>, пресс­с-екретаря главы партии, олигарха Гагика Царукяна Иветы Тоноян о том, что Царукян может быть арестован.

<После заявления о том, что партии <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> намерены 8 октября провести митинг, пропаганда властей заявила о том, что глава ППА будет арестован>, - написала Тоноян.

Депутат, в частности, отметила: <Очень жаль, что на всю нашу критику все контраргументы властей настолько слабые, что для того, чтобы заставить нас замолчать одни прибегают к ставшему любимым методу - аресту.

Отметим, что завтра в 11:00 под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна состоится судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрено ходатайство следователя Службы национальной безопасности об аресте лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

Несмотря на заявления Иветы Тоноян, Гор Абраамян сообщил, что нового ходатайства об аресте Царукяна представлено не было.  <На завтрашнем судебном заседании будет обсуждено ходатайство, которое отклонил суд общей юрисдикции. Как вы помните, прокуратура обжаловала решение в Апелляционном суде, который в свою очередь, частично его удовлетворил. Было принято решение об отмене решения суда первой инстанции и об отправке дела в тот же суд на новое судебное разбирательство.

Проблема в том, что Кассационный суд РА принял решение не принимать жалобы прокуратуры РА на вышеупомянутое решение Апелляционного суда, то есть вступило в силу решение Апелляционного суда, на основании которого суд первой инстанции назначил судебное заседание. В этом смысле публикации о предопределенном исходе судебного заседания, которое еще не проводилось, просто недопустимы, как и манипуляционные попытки политизировать процесс, что является абсолютно законным в свете некоторых политических заявлений>, - написал Абрамян.

Отметим, что Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Председатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в АрменииПредседатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Армении
Под председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультацииПод председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультации
Мировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в СтамбулеМировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в Стамбуле
КГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополненыКГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополнены
Гор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимыГор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
Поиск по дням

2013 , 2014