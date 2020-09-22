Вторник, 22 Сентября 2020 17:58

АрмИнфо. Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы, заявил на своей страничке в Facebook советник генпрокурора Гор Абраамян, реагируя на беспокойство депутата от фракции <Процветающая Армения>, пресс­с-екретаря главы партии, олигарха Гагика Царукяна Иветы Тоноян о том, что Царукян может быть арестован.

<После заявления о том, что партии <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> намерены 8 октября провести митинг, пропаганда властей заявила о том, что глава ППА будет арестован>, - написала Тоноян.

Депутат, в частности, отметила: <Очень жаль, что на всю нашу критику все контраргументы властей настолько слабые, что для того, чтобы заставить нас замолчать одни прибегают к ставшему любимым методу - аресту.

Отметим, что завтра в 11:00 под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна состоится судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрено ходатайство следователя Службы национальной безопасности об аресте лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

Несмотря на заявления Иветы Тоноян, Гор Абраамян сообщил, что нового ходатайства об аресте Царукяна представлено не было. <На завтрашнем судебном заседании будет обсуждено ходатайство, которое отклонил суд общей юрисдикции. Как вы помните, прокуратура обжаловала решение в Апелляционном суде, который в свою очередь, частично его удовлетворил. Было принято решение об отмене решения суда первой инстанции и об отправке дела в тот же суд на новое судебное разбирательство.

Проблема в том, что Кассационный суд РА принял решение не принимать жалобы прокуратуры РА на вышеупомянутое решение Апелляционного суда, то есть вступило в силу решение Апелляционного суда, на основании которого суд первой инстанции назначил судебное заседание. В этом смысле публикации о предопределенном исходе судебного заседания, которое еще не проводилось, просто недопустимы, как и манипуляционные попытки политизировать процесс, что является абсолютно законным в свете некоторых политических заявлений>, - написал Абрамян.

Отметим, что Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.