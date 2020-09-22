Вторник, 22 Сентября 2020 17:11

АрмИнфо. Губернатор Арагацотнской области РА Давид Геворгян заразился COVID-19.

На своей странице в Facebook Геворгян сообщил, что 17 сентября, после появления определенных симптомов, он сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. После прохождения обследования у него была диагностирована двусторонняя пневмония, и с 18 сентября он находится на стационарном лечении. В период лечения его будет заменять заместитель губернатора Арутюн Гулян.

В общей сложности, в республике было подтверждено 47667 случаев коронавируса, выздоровели 42676 человек, скончались 938. На данный момент фактическое лечение получают 3765 пациентов.

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РА Никола Пашиняна, ряда депутатов Национального Собрания и некоторых должностных лиц.