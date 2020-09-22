Вторник, 22 Сентября 2020 17:04

АрмИнфо. Судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна Анна Данибекян отложила решение по ходатайству адвокатов о предоставлении стороне защиты недостающих материалов по делу 1 марта 2008 года.

Как ранее сообщало АрмИнфо, на прошлом заседании сторона защиты заявила, что в материалах дела, которые есть у стороны защиты, в полной мере не отражены события 1 марта 2008 года.

<На сегодняшний день защита располагает чуть более 10% от общего объема документов, а именно: 80 томами уголовного дела, в то время как их общее количество составляет 600>, - подчеркнул адвокат Айк Алумян.

С подобной позицией адвоката не согласился прокурор Геворк Багдасарян, заявив, что защита, тем самым, пытается получить больше сведений, чем ей положено. Также, по словам Багдасаряна, прокуратура нуждается в полном объеме материалов дела для того, чтобы строить обвинения, а адвокаты не скованы в том, чтобы предоставлять суду доказательства.

В свою очередь другой прокурор Петрос Петоросян подчеркнул, что заявления о равенстве сторон преувеличены. Также прокурор заявил, что функции отбора материалов закреплены за следователем и суд не может в это вмешиваться.

В итоге судья заявила, что суд не может дать оценку доводам защиты, которые находятся в основе их ходатайства, и отложила принятие решение по данному вопросу до тех пор, пока не будут рассмотрены все доказательства, собранные в рамках уголовного дела.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года.

Напомним, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.