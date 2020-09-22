Вторник, 22 Сентября 2020 16:52

АрмИнфо. Сложно представить серьезный политический процесс, который привел бы к смене власти в Армении без участия Республиканской партии. Об этом 22 сентября в ходе пресс-конференции заявил заместитель председателя РПА Армена Ашотян, прокомментировав предстоящий митинг партий ППА, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн>.

Ашотян подчеркнул, что сейчас постепенно происходит процесс объединения оппозиции, и рано или поздно ядро оппозиции объединится. <На самом деле сейчас уже очевидно, что Никол Пашинян смог придти к власти, но как ее использовать, он не знает>,- подчеркнул он.

Также зампред РПА коснулся представленной вчера премьер-министром стратегии трансформации Армении до 2050 года. Ашотян заметил, что Пашинян не может претворить в жизнь даже краткосрочные стратегии и выполнить свои недавние обещания, и не ясно, каким образом он намерен реализовать стратегию аж на 30 лет вперед.

<Никол Пашинян не производит впечатления человека, который в состоянии представить видение развития страны, он не обладает необходимыми для этого знаниям>,- заключил Ашотян.

Отметим, что 8 октября в 18:00 на площади Свободы в Ереване состоится совместных митинг оппозиционных партий <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн>.