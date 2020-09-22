Вторник, 22 Сентября 2020 15:53

АрмИнфо. В реализуемом на рынке алкогеле токсичных веществ не обнаружено.

Вследствие зарегистрированных ранее в некоторых районах республики случаев отравления спиртом и возникшей в результате этого озабоченности, что ставший причиной отравления метиловый спирт может быть использован также в алкогелах, Инспекционный орган по надзору за рынком РА, на основании данных, полученных из Следственного комитета РА, начал проверки на рынке алкогеля. В частности, усилиями Инспекционного органа из предварительной продажи были изъяты различные партии алкогелей, произведенные юридическим лицом, осуществившим продажу метилового спирта, затем были подвергнуты лабораторной экспертизе образцы, взятые из этих партий.

<Результаты экспертизы показали, что алкогели, произведенные и подвергнутые экспертизе вышеуказанным предпринимателем, не содержат метилового спирта или других токсичных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья человека>, - говорится в сообщении Инспекционного органа.