Вторник, 22 Сентября 2020 14:51

АрмИнфо. В вопросе решения арцахского конфликта Армения не является деструктивной стороной. Об этом в беседе с журналистами заявил глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат от фракции <Мой шаг> Рубен Рубинян.

Рубинян заметил, что Армения всегда выступала со взвешенной позицией. <Всем очевидно, которая из двух сторон применяет милитаристическую риторику, нападает на другую сторону и пытается сорвать переговорный процесс>,- подчеркнул депутат.

Он также заметил, что арцахский конфликт может быть решен только двумя путями. <Либо переговорный процесс будет решен в результате консенсуса между народами Армении, Арцаха и Азербайджана, либо он не будет решен вообще>,- заявил Рубинян.

Также депутат заявил, что армянская сторона всегда готова к обсуждению карабахского вопроса, но чтобы переговоры имели результат необходимо осуществить некоторые шаги. По словам Рубиняна, в этом вопросе одну из главных ролей играет также атмосфера переговоров.

<Невозможно вести конструктивные переговоры, когда на границе напряженная ситуация, ведутся обстрелы или же противоположная сторона все время говорит с тобой на языке угроз. Но это еще не все. Для решения конфликта необходимо участие Арцаха в переговорном процессе. Без Арцаха его судьбу никто решать не имеет права>,- подчеркнул депутат.

На вопрос планируется ли в ближайшее время встреча министров ИД Армении и Азербайджана, Рубинян заявил, что у него нет подобной информации.