Вторник, 22 Сентября 2020 13:43

АрмИнфо. Безусловно, в армянском обществе есть определенное недовольство, но оно не слишком большое. Об этом в ходе брифингов в парламенте заявил депутат от фракции <Мой шаг> Сурен Григорян.

Комментируя предстоящий митинг, который намерены организовать три политические силы - партии <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> депутат заявил, что они имеют право проводить акции протеста, однако, прогнозов делать не стал.

<Мы осознаем, что некоторые граждане недовольны ситуацией в стране, однако, мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Хочу подчеркнуть, что мы не закрываем глаза на проблемы граждан Армении>,- отметил Григорян.

Депутат также отметил, что у оппозиции есть своя повестка, и она ей следует. <Как вы помните, летом оппозиция сообщала о предстоящей <жаркой осени>, они выполняют свое обещание>, - заключил он.

В свою очередь глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян в беседе с журналистами заявил, что сомневается в том, что предстоящий митинг трех политических сил будет иметь успех. Рубинян также отметил, что вряд ли в обществе есть глубокое недовольство, но даже если бы оно было, депутат не считает, что именно эти силы смогли бы собрать на митинг широкие куги общественности.

Отметим, что 8 октября в 18:00 на Площади Свободы партии <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> проведут совместный митинг.