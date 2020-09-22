Вторник, 22 Сентября 2020 13:42

АрмИнфо. Депутат армянского парламента Армен Памбукчян получит должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям РА. Об этом 22 сентября заявил сам депутат.

Он напомнил, что еще 17 сентября представил спикеру парламента заявление о сложении с себя депутатского мандата в связи с переходом в исполнительную власть. Депутат заметил, что хочет стать частью революционного правительства страны. Политическая команда, по словам Памбукчяна, дала добро на это решение. Он заметил, что по характеру ему более близка работа в исполнительных органах власти. Депутат напомнил, что ранее, до избрания депутатом Национального Собрания РА, работал заместителем министра транспорта и связи РА, и работа в системе МЧС станет для него новым вызовом. Одним из приоритетов своей деятельности Армен Памбукян назвал последовательное повышение заработной платы сотрудников МЧС, которая в прошлом году была повышена на 30%.