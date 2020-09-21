Понедельник, 21 Сентября 2020 16:43

АрмИнфо. Госсекретарь США Майк Помпео направил премьер-министру РА Николу Пашиняну поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, в послании, в частности, говорится:

«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Армении по случаю Дня независимости, ознаменовавшегося провозглашением независимости и выходом из состава Советского Союза.

Соединенные Штаты привержены дальнейшему развитию нашего двустороннего партнерства, укреплению основанных на общих демократических ценностях, стремлении к миру и процветанию связей между нашими народами.

Соединенные Штаты приветствуют неизменную приверженность Армении укреплению верховенства закона, созданию независимой судебной системы и расширению экономических и инвестиционных возможностей.

Мы также приветствуем продолжительные усилия Армении по борьбе с коррупцией посредством прозрачности, верховенства закона и повышения отчетности перед гражданами, и мы продолжим поддерживать вас в этих усилиях.

Мы также продолжим способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы.

Хотя COVID-19 принес в этом году миру уникальные проблемы, мы гордимся тем, что наше тесное сотрудничество в борьбе с пандемией еще больше укрепило партнерство между нашими народами.

Желаю армянскому народу года мира, свободы и процветания».