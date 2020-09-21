Понедельник, 21 Сентября 2020 12:12

АрмИнфо. Гарантией независимости Армении выступает сам народ и порожденные им Вооруженные силы. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Даивид Тоноян в ходе посещения пантеона «Ераблур».

На просьбу прокомментировать заявление Ильхама Алиева о том, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта провалился, Тоноян заметил, что естественно, если он не ведет переговоры, для него переговоров нет. «Ну не будет же он сам себя обвинять. На самом деле он должен винить себя, а вместо этого винит армянскую сторону», - констатировал он.

При этом он призвал не беспокоиться и заверив, что Армения сильная и стойкая, и впереди только победы. «Желаю нашему народу силы и стойкости, чтобы преодолеть все те испытания, которые возможны. Я уверен, что наш народ будет нести только и только победы, потому что наше желание справедливо», - резюмировал он.