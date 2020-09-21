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 Понедельник, 21 Сентября 2020 11:43
Марианна Мкртчян

Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта

Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении отреагировало на выпады президента Азербайджана в адрес Еревана. Так, в заявлении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян, в частности говорится:

 

«Заявления президента Азербайджана на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Апшерон» вызывают глубокое разочарование. Они демонстрируют неспособность лидера соседней страны здраво и без болезненных эмоций воспринимать создавшуюся ситуацию и свою собственную роль в формировании данной реальности. 

 

Подобная риторика, в которой присутствуют очевидно необоснованные и даже ложные утверждения, не делает чести лидеру какой-либо страны». 

 

Вместе с тем Нагдалян подчеркнула, что в Армении осознают ущерб мирному процессу, нанесенный Азербайджаном в результате агрессии в апреле 2016 года и военной эскалации в июле 2020 года. «Для того, чтобы этот урон не стал необратимым, руководство Азербайджана должно пересмотреть свою политику применения силы и угрозы силой, отказаться от попыток дестабилизации регионального мира и безопасности на Южном Кавказе, посредством привлечения внерегиональных сил и подготовиться к мирному урегулированию конфликта.

 

Армения уверена в своей способности защитить право народа Арцаха на самоопределение и право жить на исторической родине, и именно с этой уверенностью вновь подчеркиваем, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта», - резюмировала представитель МИД Армении.

 

Отметим, что президент Азербайджана 19 сентября в беседе с представителями ведущих азербайджанских СМИ обрушился с критикой на Ереван. Алиев обвинил в Ереван в застопоривании переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

 

"Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН", - сказал Алиев младший. 

 

Азербайджанский лидер не остановился на этом, «обвинив Армению в инициировании провокации на армяно-азербайджанской границе в июле текущего года». При этом он на этом не остановился, добавив, что высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом.

 

 «Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них», - резюмировал он.

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