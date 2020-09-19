Суббота, 19 Сентября 2020 12:45

АрмИнфо.Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян провел онлайн-встречу с двумя десятками журналистов и представителей армянских СМИ, действующих в США и Канаде.

Как передает офис Главного уполномоченного, приветствуя участников встречи, Заре Синанян особо отметил работу армянских СМИ в диаспоре, их роль в укреплении сотрудничества Армения-Диаспора и повышение осведомленности наших соотечественников в диаспоре.

Во время двухчасовой встречи, Главный уполномоченный представил журналистскому сообществу программы Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры РА, особо отметив программу <иГорц>, пакет интеграции ливанских армян, создание Центра интеграции репатриантов и др.

Участники озвучили широкий спектр вопросов: от проблем ливанских армян до инвестиций, репатриации и развития Армении.

В завершение встречи участники и Главный уполномоченный Заре Синанян выразили надежду на регулярные проведение обсуждений в таком формате, направленные на усиление медиакоммуникаций между Арменией и диаспорой.

Офис Главного уполномоченного по делам диаспоры является основным органом, ответственным за разработку и реализацию стратегий в отношениях Армения-Диаспора.