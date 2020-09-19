Суббота, 19 Сентября 2020 12:43

АрмИнфо. 9 мая 2022 года, по случаю 30-летия освобождения города-крепости, резиденция Национального Собрания Республики Арцах будет перенесена из Степанакерта в Шуши. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

"Я рад, что в ответ на мое предложение, сделанное несколько недель назад с трибуны парламента, получило положительный отклик фракций <Свободная Родина-ОГБ> и <Справедливость>. Думаю, что и другие

фракции НС присоединятся к позиции своих коллег. Во время моего рабочего визита в Шуши мы на месте обсуждали возможность предоставления парламенту полузаброшенного здания, строительство которого по моему поручению скоро возобновится. Я считаю, что это решение имеет как политическое, так и практическое значение, а также символическое значение с точки зрения переосмысления нашего исторического и победоносного города", - написал президент Республики Арцаха.