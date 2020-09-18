Пятница, 18 Сентября 2020 17:13

АрмИнфо. Мировой бестселлер <21 урок для XXI века>, известного израильского публициста и теоретика Юваля Ной Харари переведена и выпущена в Армении. Выпустилo книгу издательство Newmag в партнерстве с группой компаний <Галакси>.

Летом 2020 года уже был выпущен первый мировой бестселлер Харари - , получивший большой отклик и восторг среди армянских читателей.

В книге <21 урок для XXI века>, автор выдвигает вопросы ценностного кризиса и технологического прогресса, пытаясь таким образом достучаться до читателя. В армянском издании соучредитель группы компании <Галакси> и председатель совета директоров компании <Юком> Гурген Хачатрян, написал предисловие к книге: <Когда вы окончите университет, ваша профессия уже не будет актуальной. Пока вы спите, искусственный интеллект обрабатывает ваши данные, чтобы сделать вас же самих мишенью. Вопрос в том, как же мы собираемся существовать в быстро развивающемся мире, который полон вопросов, где старые модели уже развалились, а новые еще даже не построены? Усвоили ли мы уроки 21-го века, нашли в себе смелость взглянуть правде в глаза? Эта книга затрагивает достижения и неудачи человечества, часто с неожиданной и отрезвляющей точки зрения, отходя от общепринятых истин>

Редактор армянского перевода <21 урок для XXI века> Татевик Налбандян отметила, что в течении работы над переводом автор заставил задуматься о ценностях, понять, какова наша миссия в этом мире, полным неопределенности. В этой книге Харари сосредоточился на настоящем, пытаясь понять, что происходит здесь и сейчас.

<Книга освещает сегодняшние проблемы мировой важности, которые повлияют на будущее нашей планеты. Почему либеральная демократия переживает кризис? Возвращается ли религиозное сознание? Ожидается новая мировая война? Какая цивилизация доминирует в мире - западная, китайская или исламская? Это несколько из 21 важных вопросов, вокруг которых размышляет автор, призывая читателя не оставаться равнодушным к будущему человечества>, - сказала переводчица книги Лиана Закарян.

Харари является одним из самых влиятельных ученых нашего века, и он уверен, что глобализация оказывает немыслимое давление на наши личные поведенческие стороны и моральные принципы. Этот вопрос он поднимает в своей книге, где рассуждает и выдает различные теории о нашем настоящем и будущем.

Юваль Ной Харари (родился 24 февраля 1976) - профессор истории в Еврейском университете в Иерусалиме. Проводил исследования за счет средств благотворительного Фонда Ротшильдов Yad Hanadiv в Израиле. В настоящее время в сфере интересов др.Харари - всемирная история и макро-исторические процессы. Область его исследований включает в себя поиск ответов на вопросы: Как взаимосвязаны между собой история и биология? В чем заключается основное различие между человеком разумным и другими животными? Существует ли такое понятие как историческая справедливость? Движется ли история в определенном направлении?