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 Пятница, 18 Сентября 2020 17:09
Марианна Мкртчян

В октябре в Ереване пройдет заседание межправсовета ЕАЭС

В октябре в Ереване пройдет заседание межправсовета ЕАЭС

АрмИнфо. Премьер-министр России Михаил Мишустин получил приглашение принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября в Армении. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе правительства России.

"Михаил Мишустин получил приглашение принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября в Армении. Решение о поездке будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе исполнительного органа.

Сегодня, 18 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании межведомственной группы для подготовки межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проведение которого запланировано на 9 октября в Ереване.

В последний раз заседание совета состоялось в июле - впервые после начала пандемии оно прошло в очном формате. Предыдущий раз руководители правительств государств ЕАЭС собирались в очном формате 31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан). Затем в связи с началом пандемии Евразийскому межправительственному совету пришлось обсуждать актуальные проблемы интеграционного объединения в режиме видеоконференции 10 и 23 апреля.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. 

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