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 Пятница, 18 Сентября 2020 16:38
Марианна Мкртчян

В филиале библиотеки имени Аветика Исаакяна в Ереване открылся "Русский центр"

В филиале библиотеки имени Аветика Исаакяна в Ереване открылся "Русский центр"

АрмИнфо. В филиале Центральной библиотеки имени Аветика Исаакяна мэрии Еревана состоялась церемония открытия "Русского центра".

Центр открылся в рамках сотрудничества Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване и библиотеки имени Аветика Исаакяна. В церемонии открытия центра приняли участие посол России в Армении Сергей Копыркин и представители мэрии Еревана.

После разрезания красной ленточки на церемонии открытия, посол России отметил, что это премьера, поскольку первый подобный центр открылся в Армении. "В других библиотеках пока, что русских центров нет. Иногда может показаться, что в Армении о России знают все, но двум странам нужно продолжать работать, чтобы сохранять и развивать двусторонние отношения. Надеюсь, что эта важная инициатива будет продолжена, в том числе и в других городах и областях страны", - сказал Копыркин.

Посетителям и читателям "Русского центра" будут доступны познавательные аудио/видео материалы о России, богатая коллекция художественной и научной литературы, официальные публикации, справочники, электронные книги и журналы, которые станут доступны и в онлайн формате. Центр оснащен современной техникой, что позволит большой аудитории приобщиться к историко-культурному наследию

России. В центре также будут проводится бесплатные курсы по русскому языку. Вход в <Русский центр> свободен не только для зарегистрированных читателей библиотеки, но и для всех желающих.

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