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 Пятница, 18 Сентября 2020 15:18
Александр Аванесов

Замминистра:  Ратификация   Конвенции  СЕ  даст возможность Армении,  осуществлять совместное кинопроизводство  

Замминистра:  Ратификация   Конвенции  СЕ  даст возможность Армении,  осуществлять совместное кинопроизводство  

АрмИнфо. Ратификация пересмотренной  Конвенции Совета  Европы о совместном кинопроизводстве даст возможность Армении,  имеющей дефицит финансовых ресурсов,   осуществлять совместное кинопроизводство.   Об этом 18 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Араик Хзмалян, представивший документ на  ратификацию.

 

Замминистра  подчеркнул, что  особенно важен тот факт, что конвенция устанавливает порядок совместного кинопроизводства со странами, с которыми у государства – члена нет  двустороннего договора.  Документ станет стимулом для развития отечественного кинопроизводства, повысит имидж государства на международном уровне, усилит  сотрудничество со странами – членами Совета Европы,  окажет содействие развитию культурного разнообразия. Конвенция станет коридором для развития сотрудничества с европейскими странами.

 

Замминистра также сообщил, что   с 2006 года в Армении произведено 28 полнометражных,  короткометражных и документальных фильмов.  В стадии подготовки находятся еще 8  проектов.  

 

Отметим, что  задача пересмотренной Конвенции – обеспечить юридические и финансовые рамки для совместного производства полнометражных художественных фильмов с участием кинокомпаний, учрежденных в трех или более государствах-сторонах.  Пересмотренная Конвенция может также использоваться в качестве двусторонних рамок в случае отсутствия конкретного договора о совместном производстве между двумя Сторонами. Участие одного или более сопродюсеров, которые не учреждены в таких Сторонах, является возможным, при условии, что их общий вклад не превышает 30% общей стоимости кинопроизводства.  Конвенция обновляет положения Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве 1992 года, для того чтобы отразить те глубокие изменения, которые произошли в киноиндустрии за прошедший период.

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