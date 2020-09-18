Пятница, 18 Сентября 2020 15:18

АрмИнфо. Ратификация пересмотренной Конвенции Совета Европы о совместном кинопроизводстве даст возможность Армении, имеющей дефицит финансовых ресурсов, осуществлять совместное кинопроизводство. Об этом 18 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Араик Хзмалян, представивший документ на ратификацию.

Замминистра подчеркнул, что особенно важен тот факт, что конвенция устанавливает порядок совместного кинопроизводства со странами, с которыми у государства – члена нет двустороннего договора. Документ станет стимулом для развития отечественного кинопроизводства, повысит имидж государства на международном уровне, усилит сотрудничество со странами – членами Совета Европы, окажет содействие развитию культурного разнообразия. Конвенция станет коридором для развития сотрудничества с европейскими странами.

Замминистра также сообщил, что с 2006 года в Армении произведено 28 полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. В стадии подготовки находятся еще 8 проектов.

Отметим, что задача пересмотренной Конвенции – обеспечить юридические и финансовые рамки для совместного производства полнометражных художественных фильмов с участием кинокомпаний, учрежденных в трех или более государствах-сторонах. Пересмотренная Конвенция может также использоваться в качестве двусторонних рамок в случае отсутствия конкретного договора о совместном производстве между двумя Сторонами. Участие одного или более сопродюсеров, которые не учреждены в таких Сторонах, является возможным, при условии, что их общий вклад не превышает 30% общей стоимости кинопроизводства. Конвенция обновляет положения Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве 1992 года, для того чтобы отразить те глубокие изменения, которые произошли в киноиндустрии за прошедший период.