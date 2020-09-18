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 Пятница, 18 Сентября 2020 13:08
Карина Манукян

Представители сферы торговли продолжают акции протеста в связи с повышением стоимости растаможки

Представители сферы торговли продолжают акции протеста в связи с повышением стоимости растаможки

АрмИнфо. Представители сферы розничной торговли продолжают акции протеста в связи с повышением стоимости растаможки. Очередная акция стартовала утром 18 сентября перед зданием Правительства РА.

Напомним, что, помимо повышения растаможки одежды и обуви в 1,5-2 раза (по данным КГД), протестующих не устраивает также новый подход, согласно которому растоможка отныне должна осуществляться поштучно, а не исходя из массы в кг. Участники акции отмечают, что поштучная растаможка требует много времени, особенно с учетом количества груза. <Чтобы представить данные по нетто и брутто, приходится на таможенном пункте распаковывать сотни комплектов, взвешить картон и целлофановые пакеты отдельно от одежды. Звучало мнение, что мы недовольны этим, потому что хотим скрыть единицы ввозимого товара, но в действительности мы всегда указывали не только вес, но и количество. Нам, простым торговцам, которые платят налоги в бюджет, необязательно знать вес товара в нетто и брутто>, - заявил один из протестующих.

Было отмечено также, что, исходя из информации Комитета госдоходов, решение о повышении растаможки должно было вступить в силу еще в январе месяце, однако неоднократно откладывалось. Между тем протестующие заверяют в том, что они не были уведомлены о новых правилах, и соответствующих консультаций с ними не проводилось. При этом они указывают, что уже неделю, вынужденно забросив торговлю, они проводят акции протеста, чтобы достучаться до ответственных органов. <Каждая фура товара приносит в госбюджет $65-70 тыс. Уже неделю как мы, из-за новых правил, не осуществляем растаможку товаров>, - заявили импортеры.

Исходя из сложившейся ситуации, протестующие требуют от Правительства пойти навстречу и отложить вступление в силу новых правил растаможки, в противном случае они будут вынуждены продавать товар по более высоким ценам, что ударит по карману потребителей. 

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